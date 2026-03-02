Детей будут эвакуировать даже без согласия родителей: Зеленский подписал закон

Иллюстративное фото: ЛОВА

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 4779-IX, разрешающий обязательную эвакуацию детей с территорий активных и возможных военных действий, даже в случае отказа родителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на карту законопроекта.

Закон определяет, что право на жизнь детей приоритетно, поэтому военные администрации теперь будут принимать решение об обязательном выезде несовершеннолетних в безопасные регионы.

Координационный штаб имеет всего два дня для согласования решения местных властей.

Эвакуацию будут проводить работники органов опеки и попечительства вместе с Национальной полицией. Возвращение в населенные пункты возможно только после официального решения военных администраций и создания безопасной среды.

В зонах обязательной эвакуации вводятся ограничения въезда и передвижения, а нарушители правил будут нести ответственность по закону. Эвакуированные дети будут иметь право на безвозмездное временное жилье из специального фонда.

Родители или опекуны должны сопровождать детей. Если они отказываются, эвакуацию обеспечат уполномоченные или подразделения Нацполиции.

Напомним, что недавно Верховная Рада проголосовала за принудительную эвакуацию детей без согласия родителей.

Ранее в Харьковской области волонтеры 28 раз эвакуировали семью из Купянска, однако каждый раз те возвращались назад ухаживать за огородом.