14:06  02 березня
На Рівненщині у СІЗО помер підозрюваний у вбивстві п'яти людей
12:14  02 березня
Спортсменка із Києва претендує на звання найкращої гімнастки Європи
10:33  02 березня
У Києві посеред дня викрали людину
UA | RU
UA | RU
02 березня 2026, 15:15

На Закарпатті поліція затримала кримінального авторитета "Москаля" та вилучила арсенал зброї

02 березня 2026, 15:15
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Мукачеві правоохоронці провели спецоперацію і затримали 52-річного мешканця села Ключарки Мукачівського району, підозрюваного у незаконному зберіганні зброї

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними журналіста Віталія Глаголи, йдеться про кримінального авторитета Андрія Суворіна на прізвисько "Москаль".

За даними відкритих джерел, з 2015 року Суворін числився помічником народного депутата Михайла Ланя.

Затриманого Андрія Суворіна пов'язують із впливовими кримінальними колами регіону та зв’язками з убитим у 1998 році авторитетом Михайлом Токарем ("Геша").

Як встановили правоохоронці, фігурант спеціально орендував гараж для зберігання арсеналу.

Під час кількох санкціонованих обшуків у його помешканні, гаражах та транспортних засобах поліція вилучила:

  • ручний протитанковий гранатомет із пострілами та пороховими зарядами;
  • автомати АК-74, АКМС та пістолет-кулемет Шпагіна;
  • чотири бойові гранати із запалами;
  • дві гвинтівки з оптичними прицілами;
  • два пістолети з магазинами (частина споряджена);
  • 14 автоматних магазинів (п’ять споряджених), барабанний магазин;
  • шість глушників і комплектуючі до автоматичної зброї;
  • штик-ніж, шість ножів (два – багнети), димові шашки та вибухові пакети;
  • Понад 1300 набоїв різного калібру;
  • Автомобіль "Audi A6", мотоцикл та квадроцикл.

Підозрюваному повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Сьогодні, 2 березня, суд має обрати Андрію Суворіну запобіжний захід.

Оперативники встановлюють походження та мету зберігання такої кількості вогнепальної зброї. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті викрили та припинили діяльність трьох каналів незаконного збуту бойової зброї на території регіону. У ході спецоперацій затримано трьох осіб. Усю вилучену зброю направлено на експертне дослідження.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття Мукачево поліція кримінальний авторитет зброя арсенал підозра
Погрожували ножем та вигнали з салону: на Закарпатті підлітки викрали автівку знайомої
02 березня 2026, 12:55
У Чернівцях затримали двох неповнолітніх за підпал вантажівки
27 лютого 2026, 08:22
На Буковині водій намагався втекти від поліції – його зупинили пострілами по колесах
27 лютого 2026, 07:51
Всі новини »
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
Били та катували паяльником: у Кривому Розі до суду передали справу викрадачів підприємця
02 березня 2026, 15:36
Мільйони готівки та ювелірка: у Вінниці лікарок викрили на незаконному оформленні інвалідності
02 березня 2026, 14:53
Автівка став некерованою: подробиці ДТП на Рівненщині, в якій загинуло подружжя
02 березня 2026, 14:34
СБУ зірвала теракт у Харкові: затримано 16-річного агента російської розвідки
02 березня 2026, 14:31
В Одесі представники ГО "Україна − це матір" щомісяця заробляли 30 млн грн на ухилянтах
02 березня 2026, 14:18
На Рівненщині у СІЗО помер підозрюваний у вбивстві п'яти людей
02 березня 2026, 14:06
Результат системної підтримки: Боксерка клуба "SMK-SPORT" Ганна Охота у фіналі STRANDJA-2026
02 березня 2026, 13:51
Зеленський про переговори з РФ: зустріч в Абу-Дабі поки не переноситься
02 березня 2026, 13:40
У Житомирі судитимуть екстрадованого з Німеччини іноземця за напад на інкасаторів
02 березня 2026, 13:18
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Всі публікації »
Валерій Чалий
Валерій Пекар
Остап Дроздов
Всі блоги »