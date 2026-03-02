На Закарпатті поліція затримала кримінального авторитета "Москаля" та вилучила арсенал зброї

Фото: Національна поліція

У Мукачеві правоохоронці провели спецоперацію і затримали 52-річного мешканця села Ключарки Мукачівського району, підозрюваного у незаконному зберіганні зброї

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними журналіста Віталія Глаголи, йдеться про кримінального авторитета Андрія Суворіна на прізвисько "Москаль".

За даними відкритих джерел, з 2015 року Суворін числився помічником народного депутата Михайла Ланя.

Затриманого Андрія Суворіна пов'язують із впливовими кримінальними колами регіону та зв’язками з убитим у 1998 році авторитетом Михайлом Токарем ("Геша").

Як встановили правоохоронці, фігурант спеціально орендував гараж для зберігання арсеналу.

Під час кількох санкціонованих обшуків у його помешканні, гаражах та транспортних засобах поліція вилучила:

ручний протитанковий гранатомет із пострілами та пороховими зарядами;

автомати АК-74, АКМС та пістолет-кулемет Шпагіна;

чотири бойові гранати із запалами;

дві гвинтівки з оптичними прицілами;

два пістолети з магазинами (частина споряджена);

14 автоматних магазинів (п’ять споряджених), барабанний магазин;

шість глушників і комплектуючі до автоматичної зброї;

штик-ніж, шість ножів (два – багнети), димові шашки та вибухові пакети;

Понад 1300 набоїв різного калібру;

Автомобіль "Audi A6", мотоцикл та квадроцикл.

Підозрюваному повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Сьогодні, 2 березня, суд має обрати Андрію Суворіну запобіжний захід.

Оперативники встановлюють походження та мету зберігання такої кількості вогнепальної зброї. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті викрили та припинили діяльність трьох каналів незаконного збуту бойової зброї на території регіону. У ході спецоперацій затримано трьох осіб. Усю вилучену зброю направлено на експертне дослідження.