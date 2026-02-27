На Буковине водитель пытался скрыться от полиции – его остановили выстрелами по колесам

Фото: Национальная полиция

В городе Сторожинец Черновицкой области во время проверки документов полицией водитель автомобиля Ford попытался скрыться и наехал на милиционера. Полицейский открыл огонь по колесам из табельного оружия

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате происшествия один из сотрудников полиции получил травму ноги.

Несмотря на поврежденное колесо, водитель продолжил движение, однако вскоре полицейские задержали его в процессуальном порядке.

Нарушителем оказался 41-летний мужчина, находящийся в розыске за уклонение от призыва, мобилизации и военного учета.

Решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа).

Продолжаются процессуальные действия, после которых будет предоставлена окончательная правовая квалификация события.

Напомним, недавно на Буковине бывший военный бросил гранату в полицейских: один пострадавший – в тяжелом состоянии. Для поиска нападающего в области ввели спецоперацию с привлечением спецназовцев КОРД и кинологов. Злоумышленника задержали.