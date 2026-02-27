00:55  27 февраля
"Это страшная история": ведущий Слава Демин рассказал, как пережил потерю ребенка
00:35  27 февраля
В Украине подорожают макароны: из-за чего ценники пойдут вверх
17:03  26 февраля
Завтра в Украине ожидается сухая и солнечная погода
UA | RU
UA | RU
27 февраля 2026, 07:51

На Буковине водитель пытался скрыться от полиции – его остановили выстрелами по колесам

27 февраля 2026, 07:51
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В городе Сторожинец Черновицкой области во время проверки документов полицией водитель автомобиля Ford попытался скрыться и наехал на милиционера. Полицейский открыл огонь по колесам из табельного оружия

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате происшествия один из сотрудников полиции получил травму ноги.

Несмотря на поврежденное колесо, водитель продолжил движение, однако вскоре полицейские задержали его в процессуальном порядке.

Нарушителем оказался 41-летний мужчина, находящийся в розыске за уклонение от призыва, мобилизации и военного учета.

Решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа).

Продолжаются процессуальные действия, после которых будет предоставлена окончательная правовая квалификация события.

Напомним, недавно на Буковине бывший военный бросил гранату в полицейских: один пострадавший – в тяжелом состоянии. Для поиска нападающего в области ввели спецоперацию с привлечением спецназовцев КОРД и кинологов. Злоумышленника задержали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
стрельба оружие полиция Черновицкая область водитель проверка документов
Нарушил ПДД и скрылся: в Чернигове водителю объявили подозрение
26 февраля 2026, 08:17
Пьяное вождение и фальсификация справки: ровенского судью уволили после скандала
25 февраля 2026, 11:58
В Луцке мужчина стрелял в военнослужащих ТЦК: нападающий задержан
25 февраля 2026, 07:05
Все новости »
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
В Сумах россияне нанесли повторный удар по гостинице во время ликвидации пожара
27 февраля 2026, 08:44
День рождения с салютом: в Ровно будут судить мужчину за хулиганство
27 февраля 2026, 08:37
В Черновцах задержали двух несовершеннолетних за поджог грузовика
27 февраля 2026, 08:22
Китай выходит из тени: Пекин предлагает Европе собственные гарантии безопасности
27 февраля 2026, 07:58
На Херсонщине из-за вражеских ударов погиб один человек, еще 8 – ранены
27 февраля 2026, 07:43
Россияне атаковали два района Днепропетровщины: повреждены дома
27 февраля 2026, 07:35
На Сумщине обломок российского дрона травмировал 14-летнего парня
27 февраля 2026, 07:27
Россияне атаковали Новгород-Северский на Черниговщине: есть повреждения и раненые
27 февраля 2026, 07:26
Силы обороны ликвидировали еще около 1300 российских оккупантов
27 февраля 2026, 07:14
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Виталий Портников
Валерий Пекар
Остап Дроздов
Все блоги »