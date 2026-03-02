На Волыни пограничники обнаружили коллаборантку из ДНР
46-летняя уроженка Донецкой области во время временной оккупации территории Донбасса возглавляла незаконно созданное предприятие «Донецккокс»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Как выяснилось, после 2014 женщина осталась проживать на временно оккупированной территории и получила российский паспорт. В 2022 году она добровольно пошла на сотрудничество с оккупационной администрацией и возглавила незаконно созданное "Государственное унитарное предприятие днр Донецккокс".
"В этой должности фигурантка обеспечивала функционирование предприятия в интересах оккупационных властей и способствовала укреплению враждебного режима на территории Донецкой области и города Донецка. В 2023 году она баллотировалась в так называемый "народный совет днр" от коммунистической партии, чем открыто поддержала оккупационные власти", – говорится в сообщении.
Впоследствии женщина уехала в Беларусь, после чего заехала в Украину, используя украинские документы.
В ходе обыска у задержанной обнаружили паспорт России и электронные документы, подтверждающие ее коллаборационную деятельность.
Как сообщалось, на Волыни местный житель устроил для военнообязанных мужчин "платные туры" в Беларусь. За совершенное ему грозит заключение.