На Волыни пограничники обнаружили коллаборантку из ДНР

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как выяснилось, после 2014 женщина осталась проживать на временно оккупированной территории и получила российский паспорт. В 2022 году она добровольно пошла на сотрудничество с оккупационной администрацией и возглавила незаконно созданное "Государственное унитарное предприятие днр Донецккокс".

"В этой должности фигурантка обеспечивала функционирование предприятия в интересах оккупационных властей и способствовала укреплению враждебного режима на территории Донецкой области и города Донецка. В 2023 году она баллотировалась в так называемый "народный совет днр" от коммунистической партии, чем открыто поддержала оккупационные власти", – говорится в сообщении.

Впоследствии женщина уехала в Беларусь, после чего заехала в Украину, используя украинские документы.

В ходе обыска у задержанной обнаружили паспорт России и электронные документы, подтверждающие ее коллаборационную деятельность.

Как сообщалось, на Волыни местный житель устроил для военнообязанных мужчин "платные туры" в Беларусь. За совершенное ему грозит заключение.