16:57  02 марта
На трассе Киев-Одесса перевернулась фура со свиньями: перекрыты две полосы движения
14:06  02 марта
В Ровенской области в СИЗО умер подозреваемый в убийстве пяти человек
12:14  02 марта
Спортсменка из Киева претендует на звание лучшей гимнастки Европы
UA | RU
UA | RU
02 марта 2026, 16:41

На Волыни пограничники обнаружили коллаборантку из ДНР

02 марта 2026, 16:41
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

46-летняя уроженка Донецкой области во время временной оккупации территории Донбасса возглавляла незаконно созданное предприятие «Донецккокс»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как выяснилось, после 2014 женщина осталась проживать на временно оккупированной территории и получила российский паспорт. В 2022 году она добровольно пошла на сотрудничество с оккупационной администрацией и возглавила незаконно созданное "Государственное унитарное предприятие днр Донецккокс".

"В этой должности фигурантка обеспечивала функционирование предприятия в интересах оккупационных властей и способствовала укреплению враждебного режима на территории Донецкой области и города Донецка. В 2023 году она баллотировалась в так называемый "народный совет днр" от коммунистической партии, чем открыто поддержала оккупационные власти", – говорится в сообщении.

Впоследствии женщина уехала в Беларусь, после чего заехала в Украину, используя украинские документы.

В ходе обыска у задержанной обнаружили паспорт России и электронные документы, подтверждающие ее коллаборационную деятельность.

Как сообщалось, на Волыни местный житель устроил для военнообязанных мужчин "платные туры" в Беларусь. За совершенное ему грозит заключение.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДНР коллаборант ГПСУ пограничники Волынская область Волынь
На Волыни мужчина убил мать-пенсионерку молотком
27 февраля 2026, 15:10
В Луцке мать подозревается в создании детской порнографии с участием 3-летней дочери
26 февраля 2026, 09:56
На Волыни поезда сбили насмерть мужчину и 17-летнего юношу
25 февраля 2026, 11:32
Все новости »
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
"Нафтогаз Украины" получил обновленный наблюдательный совет: кто вошел в состав
02 марта 2026, 17:47
На Прикарпатье чиновница из отдела образования "подарила" себе премии на сотни тысяч
02 марта 2026, 17:10
Атака на Харьков: вражеский дрон попал в многоэтажку, есть пострадавшие
02 марта 2026, 17:06
На трассе Киев-Одесса перевернулась фура со свиньями: перекрыты две полосы движения
02 марта 2026, 16:57
На Закарпатье пограничники задержали строителей, пытавшихся бежать в Словакию
02 марта 2026, 16:33
Подсанкционный бизнесмен "вывел" из энергокомпаний 68 млн грн – СБУ разоблачила схему
02 марта 2026, 16:20
Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: среди пострадавших ребенок
02 марта 2026, 15:55
Детей будут эвакуировать даже без согласия родителей: Зеленский подписал закон
02 марта 2026, 15:55
Били и пытали паяльником: в Кривом Роге в суд передали дело похитителей предпринимателя
02 марта 2026, 15:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Все публикации »
Валерий Чалый
Валерий Пекар
Остап Дроздов
Все блоги »