Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: среди пострадавших ребенок
Российские военные 2 марта атаковали Днепропетровскую область. Целью врага стала транспортная инфраструктура
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews .
В результате атаки россиян произошел пожар. В результате удара врага пострадали пятеро местных жителей. Среди них ребенок 10 лет. Один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии.
Экстренные службы оказывают помощь людям и ликвидируют последствия вражеского удара.
