Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: среди пострадавших ребенок

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews .

В результате атаки россиян произошел пожар. В результате удара врага пострадали пятеро местных жителей. Среди них ребенок 10 лет. Один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии.

Экстренные службы оказывают помощь людям и ликвидируют последствия вражеского удара.

Напомним, 1 марта российская армия ударила по общежитию в Харькове. В СМИ показали кадры с места происшествия.