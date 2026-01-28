09:01  28 января
На Харьковщине в доме взорвался боеприпас: ребенку оторвало пальцы
На Кировоградщине легковушка влетела в дерево после столкновения с другим авто: есть погибший
$4500 за "отсрочку": в Хмельницкой области сообщили о подозрении врачу и посреднице
28 января 2026, 08:22

Гранатометы, автоматы и гранаты: на Закарпатье разоблачили три канала сбыта оружия

Фото: Национальная полиция
На Закарпатье разоблачили и прекратили деятельность трех каналов незаконного сбыта боевого оружия на территории региона. В ходе спецопераций задержаны три человека

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В частности, правоохранители разоблачили жителя Закарпатья, пытавшегося продать представителям криминальной среды ручной противотанковый гранатомет. Злоумышленника задержали "на горячем" вблизи одного из заведений питания в Мукачево, где он назначил встречу покупателю. Во время обыска по месту жительства мужчины в Сваляве полицейские изъяли боеприпасы. Также ранее были задокументированы сбыт им двух боевых гранат.

Еще один, 33-летний торговец оружием, был задержан в Мукачевском районе. В ходе контроля за совершением преступления правоохранители зафиксировали два факта сбыта: боевой автомат и патроны к нему. Подозреваемый был задержан по месту жительства в селе Кольчино.

Третьего фигуранта – 27-летнего жителя Черкасской области – задержали в областном центре Закарпатья. Установлено, что он сбыл четыре боевых гранаты и одну учебную. Во время личного обыска у него изъяли пистолет с магазином и патронами, а также кастет.

Все изъятое оружие направлено на экспертное исследование. По всем фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Досудебные расследования продолжаются.

Напомним, на Киевщине и Днепропетровщине нейтрализовали преступную группировку, которая подготовила к подпольной продаже крупную партию трофейного вооружения. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

