На Закарпатье пограничники задержали строителей, пытавшихся бежать в Словакию

фото: ГПСУ

На границе со Словакией военнослужащие Чопского отряда задержали группу нарушителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, мужчин остановили в двухстах метрах от границы. Они оказались гражданами Украины призывного возраста.

Задержанные Закарпатье работали вместе на строительстве в Ужгороде. Поскольку их объект находился вблизи границы, мужчины решили воспользоваться этим, чтобы незаконным способом добраться до Словакии и найти там работу с высшим жалованием.

Правонарушителей доставили в пограничное подразделение с целью составления административно-процессуальных документов. Им грозит штраф и предположительно визит в ТЦК.

Напомним, в конце февраля в Словакии на краже круассанов разоблачили жителя Закарпатья, разыскиваемого за переправку мужчин за границу.