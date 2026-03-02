16:57  02 марта
На трассе Киев-Одесса перевернулась фура со свиньями: перекрыты две полосы движения
14:06  02 марта
В Ровенской области в СИЗО умер подозреваемый в убийстве пяти человек
12:14  02 марта
Спортсменка из Киева претендует на звание лучшей гимнастки Европы
02 марта 2026, 16:33

На Закарпатье пограничники задержали строителей, пытавшихся бежать в Словакию

02 марта 2026, 16:33
фото: ГПСУ
На границе со Словакией военнослужащие Чопского отряда задержали группу нарушителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, мужчин остановили в двухстах метрах от границы. Они оказались гражданами Украины призывного возраста.

Задержанные Закарпатье работали вместе на строительстве в Ужгороде. Поскольку их объект находился вблизи границы, мужчины решили воспользоваться этим, чтобы незаконным способом добраться до Словакии и найти там работу с высшим жалованием.

Правонарушителей доставили в пограничное подразделение с целью составления административно-процессуальных документов. Им грозит штраф и предположительно визит в ТЦК.

Напомним, в конце февраля в Словакии на краже круассанов разоблачили жителя Закарпатья, разыскиваемого за переправку мужчин за границу.

пограничники Закарпатье видео Словакия побег за границу ГПСУ
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
"Нафтогаз Украины" получил обновленный наблюдательный совет: кто вошел в состав
02 марта 2026, 17:47
На Прикарпатье чиновница из отдела образования "подарила" себе премии на сотни тысяч
02 марта 2026, 17:10
Атака на Харьков: вражеский дрон попал в многоэтажку, есть пострадавшие
02 марта 2026, 17:06
На трассе Киев-Одесса перевернулась фура со свиньями: перекрыты две полосы движения
02 марта 2026, 16:57
На Волыни пограничники обнаружили коллаборантку из ДНР
02 марта 2026, 16:41
Подсанкционный бизнесмен "вывел" из энергокомпаний 68 млн грн – СБУ разоблачила схему
02 марта 2026, 16:20
Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: среди пострадавших ребенок
02 марта 2026, 15:55
Детей будут эвакуировать даже без согласия родителей: Зеленский подписал закон
02 марта 2026, 15:55
Били и пытали паяльником: в Кривом Роге в суд передали дело похитителей предпринимателя
02 марта 2026, 15:36
