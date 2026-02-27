В Черновцах задержали двух несовершеннолетних за поджог грузовика

Фото: Национальная полиция

На Буковине задержаны двое юношей 16 и 17 лет, подозреваемые в поджоге грузовика в Черновцах

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 23 февраля в полицию обратился 42-летний Черновцы с сообщением о возгорании грузового автомобиля "Mercedes-Benz Actros", припаркованного на улице Южно-Кольцевой.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и спасатели. Пожар оперативно ликвидирован. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

В ходе проведения безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий полицейские быстро установили лиц, причастных к преступлению. Ими оказались 17-летний житель города Сторожинец и 16-летний житель села Конятин.

Молодых людей задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Правоохранители изъяли ряд доказательств, подтверждающих их причастность к поджогу. В настоящее время устанавливаются мотивы и обстоятельства совершения уголовного преступления.

Следователи сообщили задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

По ходатайству полицейских суд избрал подозреваемым меру пресечения – содержание под стражей.

Напомним, полиция задержала 16-летнюю девушку и 19-летнего парня, которые в Святошинском районе Киева курили дорогие электрокары по заказу ФСБ. Установлено, что из обещанных 2000 долларов за подпавшие авто, российские спецслужбы перечислили исполнителям всего 20 долларов.