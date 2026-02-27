00:55  27 февраля
"Это страшная история": ведущий Слава Демин рассказал, как пережил потерю ребенка
00:35  27 февраля
В Украине подорожают макароны: из-за чего ценники пойдут вверх
17:03  26 февраля
Завтра в Украине ожидается сухая и солнечная погода
UA | RU
UA | RU
27 февраля 2026, 08:22

В Черновцах задержали двух несовершеннолетних за поджог грузовика

27 февраля 2026, 08:22
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

На Буковине задержаны двое юношей 16 и 17 лет, подозреваемые в поджоге грузовика в Черновцах

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 23 февраля в полицию обратился 42-летний Черновцы с сообщением о возгорании грузового автомобиля "Mercedes-Benz Actros", припаркованного на улице Южно-Кольцевой.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и спасатели. Пожар оперативно ликвидирован. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

В ходе проведения безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий полицейские быстро установили лиц, причастных к преступлению. Ими оказались 17-летний житель города Сторожинец и 16-летний житель села Конятин.

Молодых людей задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Правоохранители изъяли ряд доказательств, подтверждающих их причастность к поджогу. В настоящее время устанавливаются мотивы и обстоятельства совершения уголовного преступления.

Следователи сообщили задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

По ходатайству полицейских суд избрал подозреваемым меру пресечения – содержание под стражей.

Напомним, полиция задержала 16-летнюю девушку и 19-летнего парня, которые в Святошинском районе Киева курили дорогие электрокары по заказу ФСБ. Установлено, что из обещанных 2000 долларов за подпавшие авто, российские спецслужбы перечислили исполнителям всего 20 долларов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Буковина Черновцы несовершеннолетние поджигатели поджог грузовик полиция подозрение
В Полтаве 20-летнюю девушку подозревают в поджогах легковых автомобилей
26 февраля 2026, 11:18
Получили $20: в Киеве 16-летняя девушка и 19-летний парень сожгли три Tesla по заказу россиян
25 февраля 2026, 11:21
Все новости »
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
В Сумах россияне нанесли повторный удар по гостинице во время ликвидации пожара
27 февраля 2026, 08:44
День рождения с салютом: в Ровно будут судить мужчину за хулиганство
27 февраля 2026, 08:37
Китай выходит из тени: Пекин предлагает Европе собственные гарантии безопасности
27 февраля 2026, 07:58
На Буковине водитель пытался скрыться от полиции – его остановили выстрелами по колесам
27 февраля 2026, 07:51
На Херсонщине из-за вражеских ударов погиб один человек, еще 8 – ранены
27 февраля 2026, 07:43
Россияне атаковали два района Днепропетровщины: повреждены дома
27 февраля 2026, 07:35
На Сумщине обломок российского дрона травмировал 14-летнего парня
27 февраля 2026, 07:27
Россияне атаковали Новгород-Северский на Черниговщине: есть повреждения и раненые
27 февраля 2026, 07:26
Силы обороны ликвидировали еще около 1300 российских оккупантов
27 февраля 2026, 07:14
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Виталий Портников
Валерий Пекар
Остап Дроздов
Все блоги »