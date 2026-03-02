Подсанкционный бизнесмен "вывел" из энергокомпаний 68 млн грн – СБУ разоблачила схему

Фото: СБУ

СБУ и Бюро экономической безопасности разоблачили масштабную схему присвоения средств в украинских энергокомпаниях, подконтрольных одному из подсанкционных бизнесменов

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, из-за фиктивной должности советника председателя правления предприятия организатор сделки и его подельники завладели почти 68 млн грн.

Для обхода санкций подсанкционный бизнесмен получал ежемесячную зарплату в 1,5 млн. грн., работая всего 4 часа в неделю.

Кроме самого организатора, подозрение получили трое его сообщников – руководители энергокомпаний.

Всем фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Подсанкционный бизнесмен находится за границей, и правоохранители проводят мероприятия по его задержанию и привлечению к ответственности.

Напомним, Служба безопасности, Национальная полиция и прокуратура разоблачили схему хищения средств государственного предприятия, назначенных на восстановление Трипольской теплоэлектростанции после российских обстрелов. Фигуранты присвоили более 50 млн грн, выделявшихся на аварийно-восстановительные работы.