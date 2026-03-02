16:57  02 марта
На трассе Киев-Одесса перевернулась фура со свиньями: перекрыты две полосы движения
02 марта
В Ровенской области в СИЗО умер подозреваемый в убийстве пяти человек
02 марта
Спортсменка из Киева претендует на звание лучшей гимнастки Европы
02 марта 2026, 16:20

Подсанкционный бизнесмен "вывел" из энергокомпаний 68 млн грн – СБУ разоблачила схему

02 марта 2026, 16:20
Фото: СБУ
СБУ и Бюро экономической безопасности разоблачили масштабную схему присвоения средств в украинских энергокомпаниях, подконтрольных одному из подсанкционных бизнесменов

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, из-за фиктивной должности советника председателя правления предприятия организатор сделки и его подельники завладели почти 68 млн грн.

Для обхода санкций подсанкционный бизнесмен получал ежемесячную зарплату в 1,5 млн. грн., работая всего 4 часа в неделю.

Кроме самого организатора, подозрение получили трое его сообщников – руководители энергокомпаний.

Всем фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Подсанкционный бизнесмен находится за границей, и правоохранители проводят мероприятия по его задержанию и привлечению к ответственности.

Напомним, Служба безопасности, Национальная полиция и прокуратура разоблачили схему хищения средств государственного предприятия, назначенных на восстановление Трипольской теплоэлектростанции после российских обстрелов. Фигуранты присвоили более 50 млн грн, выделявшихся на аварийно-восстановительные работы.

подозрение СБУ бизнес деньги схема БЕБ энергокомпания
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
