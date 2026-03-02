16:57  02 марта
На трассе Киев-Одесса перевернулась фура со свиньями: перекрыты две полосы движения
14:06  02 марта
В Ровенской области в СИЗО умер подозреваемый в убийстве пяти человек
12:14  02 марта
Спортсменка из Киева претендует на звание лучшей гимнастки Европы
UA | RU
UA | RU
02 марта 2026, 15:36

Били и пытали паяльником: в Кривом Роге в суд передали дело похитителей предпринимателя

02 марта 2026, 15:36
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

В Кривом Роге в суд направлено дело двух мужчин, которые в 2025 году незаконно удерживали предпринимателя в подвале и пытали его паяльником, требуя $500 тыс. за увольнение

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, потерпевшего заманили в кафе под предлогом встречи.

Пока один отвлекал охрану, другой провел его в VIP-зал. Затем оба в масках связали мужчину, угрожая оружием, и вывезли в частный дом в селе Криворожского района.

В течение трех суток мужчину избивали, обливали кипятком и пытали паяльником, требовали деньги, а затем оставили его в поле из-за страха разоблачения.

Обвиняемые были задержаны в ноябре 2025 года.

Прокуратура Днепропетровской области завершила досудебное расследование и направила обвинительный акт в суд.

Обвиняемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Харьковской области двое мужчин приговорены к 12 годам заключения за разбойное нападение, которое привело к смерти потерпевшего. Инцидент произошел 22 февраля 2024 года в Лозовой: трое мужчин распивали алкоголь возле магазина, когда к ним подошел мужчина с просьбой помочь взыскать долг.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд подозрение похищение пытки Днепропетровская область Кривой Рог подвальное помещение предприниматель
На Закарпатье полиция задержала криминального авторитета "Москаля" и изъяла арсенал оружия
02 марта 2026, 15:15
В Житомире будут судить экстрадированного из Германии иностранца за нападение на инкассаторов
02 марта 2026, 13:18
Извинения по принуждению: в Хмельницком арестовали организатора похищения
02 марта 2026, 12:38
Все новости »
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
"Нафтогаз Украины" получил обновленный наблюдательный совет: кто вошел в состав
02 марта 2026, 17:47
На Прикарпатье чиновница из отдела образования "подарила" себе премии на сотни тысяч
02 марта 2026, 17:10
Атака на Харьков: вражеский дрон попал в многоэтажку, есть пострадавшие
02 марта 2026, 17:06
На трассе Киев-Одесса перевернулась фура со свиньями: перекрыты две полосы движения
02 марта 2026, 16:57
На Волыни пограничники обнаружили коллаборантку из ДНР
02 марта 2026, 16:41
На Закарпатье пограничники задержали строителей, пытавшихся бежать в Словакию
02 марта 2026, 16:33
Подсанкционный бизнесмен "вывел" из энергокомпаний 68 млн грн – СБУ разоблачила схему
02 марта 2026, 16:20
Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: среди пострадавших ребенок
02 марта 2026, 15:55
Детей будут эвакуировать даже без согласия родителей: Зеленский подписал закон
02 марта 2026, 15:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Все публикации »
Валерий Чалый
Валерий Пекар
Остап Дроздов
Все блоги »