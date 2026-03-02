Били и пытали паяльником: в Кривом Роге в суд передали дело похитителей предпринимателя

Фото: Прокуратура Украины

В Кривом Роге в суд направлено дело двух мужчин, которые в 2025 году незаконно удерживали предпринимателя в подвале и пытали его паяльником, требуя $500 тыс. за увольнение

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, потерпевшего заманили в кафе под предлогом встречи.

Пока один отвлекал охрану, другой провел его в VIP-зал. Затем оба в масках связали мужчину, угрожая оружием, и вывезли в частный дом в селе Криворожского района.

В течение трех суток мужчину избивали, обливали кипятком и пытали паяльником, требовали деньги, а затем оставили его в поле из-за страха разоблачения.

Обвиняемые были задержаны в ноябре 2025 года.

Прокуратура Днепропетровской области завершила досудебное расследование и направила обвинительный акт в суд.

Обвиняемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

