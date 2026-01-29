Сотрудница Верховной Рады купила 27-м земельный участок на Харьковщине

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом информирует издание "Думка", передает RegioNews.

Согласно сообщению о существенных изменениях в имущественном состоянии, поданном 27 января, Усата купила земельный участок в селе Зарябинка у гражданина Украины Ивана Попова.

Стоимость участка составила 233 тыс. грн., в расходах чиновница задекларировала 240 тыс. грн.

По данным декларации за 2024 год, Усата проживает в Бучанском районе Киевской области, владеет квартирой площадью 71 кв. м в Богодухове, а также 26 земельных участков в Богодуховском районе Харьковской области.

В 2024 году ее зарплата в Верховной Раде составила 722,3 тыс. грн, доход от сдачи имущества в аренду – 311 тыс. грн, а сбережения – 4,1 тыс. грн.

Напомним, правоохранители разоблачили масштабную мошенническую схему незаконного завладения правами аренды земель сельскохозяйственного назначения на территории Овручской и Народной общин Житомирщины. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.