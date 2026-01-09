На Закарпатье спасатели помогли 19-летнему лыжнику, который травмировался в горах
Инцидент произошел 8 января после обеда на горнолыжном комплексе "Красия"
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Во время катания на лыжах получил травму 19-летний житель Ужгорода. Он не удержал равновесия при спуске, упал и травмировал правую ногу металлическим креплением лыжи.
На помощь парню отправились горные спасатели села Вышка. Сначала они оказали пострадавшему домедицинскую помощь: остановили кровотечение и наложили стерильную повязку. После этого с помощью акье транспортировали его к "скорой".
Как сообщалось, в Украину идут 30-градусные морозы. Резкое похолодание накроет страну в середине января.
