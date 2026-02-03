Шукали двох, знайшли трьох: на Закарпатті допомогли туристам, що заблукали

Фото: ДСНС Закарпаття

У Закарпатській області надзвичайники врятували трьох туристів, які загубилися у горах

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Спершу допомога знадобилася двом молодим львів’янам, 20 та 21 року, які з'їхали зі снігової траси в районі полонини Крачуняска та заблукали.

Під час пошукової операції рятувальники з'ясували, що до компанії приєднався ще один 30-річний лижник зі Львівщини. Чоловік також втратив орієнтир і, побачивши чужі сліди на снігу, вирішив іти слідом за ними.

На щастя, медична допомога нікому не знадобилася: рятувальники успішно супроводили туристів до одного з готелів гірськолижного комплексу.

Надзвичайники наголошують, не залишайте марковані траси та враховуйте погодні умови в горах.

