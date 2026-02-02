На Закарпатті прикордонники затримали ґвалтівника, який намагався переплисти Тису і втекти з України

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За словами прикордонників, чоловік рухався в бік річки Тиса, руслом якої пролягає українсько-румунський кордон.

Попри стрімку течію та високий рівень води у річці, порушник був рішуче налаштований подолати "перепону". Наряд затримав зловмисника за 50 метрів до державної межі.

Згодом з'ясувалось, чоловік перебував у розшуку за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України "Зґвалтування" та ч. 6 ст. 153 ККУ "Сексуальне насильство".

