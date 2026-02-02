15:19  02 лютого
Синоптикиня попередила про сильні морози 3 лютого
02 лютого
Хотів здивувати дівчину: чоловік запустив салют у центрі столиці
02 лютого
Смерть за кермом в Ужгороді: чоловік зніс кілька авто і влетів в аптеку
02 лютого 2026, 11:51

Приховувала сексуальне насильство: на Закарпатті судитимуть ексдиректорку інтернату

02 лютого 2026, 11:51
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Закарпатті до суду скеровано справу щодо колишньої директорки дитячого будинку-інтернату, яку обвинувачують у приховуванні фактів сексуального насильства над вихованцями закладу

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що правоохоронці разом із прокуратурою та профільними службами провели перевірки по всій Україні, щоб виявити факти насильства й неналежного ставлення до дітей. За їхніми результатами відкрито 214 кримінальних проваджень, із них 118 – щодо посадових осіб.

У межах цієї загальнодержавної роботи встановлено, що ексдиректорка інтернату на Закарпатті була обізнана про системне сексуальне насильство, яке 17-річний вихованець вчиняв щодо трьох малолітніх хлопчиків віком 9 та 14 років.

Попри це, посадовиця не повідомила правоохоронні органи та навіть залучала юнака до організації дитячих заходів для молодших вихованців, під час яких насильство продовжувалося.

Про злочини стало відомо після того, як діти розповіли про пережите вихователям. Потерпілих допитали за методикою "Зелена кімната", де вони підтвердили, що насильство тривало упродовж тривалого часу.

Обвинувальний акт щодо безпосереднього кривдника вже передано до суду.

Колишній директорці інкримінують невиконання професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх, що спричинило істотну шкоду потерпілим (ч. 1 ст. 137 КК України).

Справу розглядатиме Мукачівський міськрайонний суд.

Нагадаємо, на Одещині виховательку центру реабілітації дітей підозрюють у катуванні 6-річного хлопчика. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. У дитячому закладі вона більше не працює. У межах розслідування проводяться судові експертизи.

