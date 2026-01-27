Фото: полиция

Происшествие случилось в конце прошлого года в одном из центров реабилитации детей в Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции и прокуратуры.

По данным следствия, 48-летняя воспитательница заведения применила физическое насилие в отношении 6-летнего воспитанника. Инцидент произошел, когда мальчик отказался выполнить просьбу потеплее одеться в холодном помещении. В ответ женщина стянула ребенка за руки с дивана, ударила по голове, начала кричать и сильно трясти, но силой пыталась заставить его одеться.

Полиция сообщила женщине о подозрении в пытках (ч. 1 ст. 127 УКУ). Ей грозит до шести лет тюрьмы.

Суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. В детском заведении она больше не работает.

В рамках дела проводятся судебные экспертизы, в частности медицинская. Следствие продолжается.

