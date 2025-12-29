15:44  29 декабря
29 декабря 2025, 15:59

Нардеп "Слуги народа" из Закарпатья получил подозрение в деле НАБУ и обысков в Верховной Раде

29 декабря 2025, 15:59
иллюстративное фото: из открытых источников
Закарпатский «слуга народа» Михаил Лаба получил подозрение в деле НАБУ и обысков в Верховной Раде

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.

По его словам, в рамках резонансного дела НАБУ, в рамках которого детективы пытались провести следственные действия в Верховной Раде, доложено о подозрении еще одному народному депутату – представителю Закарпатья.

Глагола отмечает, что речь идет о народном депутате от фракции "Слуга народа" Михаиле Лабу, который является членом парламентского Комитета по бюджету.

"Подозрение объявлено в рамках расследования схемы получения неправомерной выгоды за голосование в парламенте, которую сегодня разоблачили детективы НАБУ и прокуроры САП. Таким образом, круг фигурантов дела расширяется, а следственные действия в отношении народных депутатов и в помещениях парламента продолжаются", – отметил журналист.

Как сообщалось, СБУ проводит обыски во всех ТЦК в Закарпатье. Следственные действия продолжаются в Ужгороде, Мукачево, Сваляве и Воловце.

29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
