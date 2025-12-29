Нардеп "Слуги народа" из Закарпатья получил подозрение в деле НАБУ и обысков в Верховной Раде

иллюстративное фото: из открытых источников

Закарпатский «слуга народа» Михаил Лаба получил подозрение в деле НАБУ и обысков в Верховной Раде

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.

По его словам, в рамках резонансного дела НАБУ, в рамках которого детективы пытались провести следственные действия в Верховной Раде, доложено о подозрении еще одному народному депутату – представителю Закарпатья.

Глагола отмечает, что речь идет о народном депутате от фракции "Слуга народа" Михаиле Лабу, который является членом парламентского Комитета по бюджету.

"Подозрение объявлено в рамках расследования схемы получения неправомерной выгоды за голосование в парламенте, которую сегодня разоблачили детективы НАБУ и прокуроры САП. Таким образом, круг фигурантов дела расширяется, а следственные действия в отношении народных депутатов и в помещениях парламента продолжаются", – отметил журналист.

