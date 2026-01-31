11:03  31 січня
Потяг Київ-Харків здійснив вимушену зупинку під Полтавою
10:04  31 січня
На Одещині через намерзання льоду сталися обриви проводів і пошкодження електромереж
09:03  31 січня
Депутат із Закарпаття "набрехав" у декларації на 14 млн грн
UA | RU
UA | RU
31 січня 2026, 09:03

Депутат із Закарпаття "набрехав" у декларації на 14 млн грн

31 січня 2026, 09:03
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Прокуратура повідомила про підозру депутату Ужгородської міської ради 8-го скликання. У його декларації виявили недостовірні відомості на понад 13,8 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Закарпатською обласною прокуратурою повідомлено про підозру чинному депутату Ужгородської міської ради 8-го скликання у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, він був обраний у 2020 році до Ужгородської міської ради від наразі вже забороненої в Україні партії ОПЗЖ.

Встановлено, що сума недостовірного декларування становить 13,8 млн грн, а сума легалізації незаконно отриманих активів – 11,5 млн грн.

"Дії депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 КК України (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації) та ч. 2 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)", – додали у прокуратурі.

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" із Закарпаття отримав підозру у справі НАБУ та обшуків у Верховній Раді. Йдеться про Михайла Лабу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підозра прокуратура Закарпаття депутат Декларація
Смертельне полювання на Закарпатті: 40-річний чоловік помер від поранення
30 січня 2026, 08:19
Жителі Закарпаття можуть залишитися без газу
29 січня 2026, 22:07
Прокрались у будинок та стріляли: на Закарпатті двоє хлопців напали на чоловіка прямо в нього вдома
29 січня 2026, 16:40
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Енергетики працюють над відновленням електропостачання: коли з’явиться світло
31 січня 2026, 12:43
Молдова залишилась без світла через блекаут в Україні
31 січня 2026, 12:26
У Києві через екстрені відключення світла не працює метро, частково немає опалення та води
31 січня 2026, 12:09
Частина Харкова без світла, у місті не працює метро
31 січня 2026, 11:42
У Києві та Київській області застосовані екстрені відключення світла
31 січня 2026, 11:29
Потяг Київ-Харків здійснив вимушену зупинку під Полтавою
31 січня 2026, 11:03
Сьогодні ми програємо війну, втрачаємо Україну
31 січня 2026, 10:56
Відомий український співак заявив, що вивезе дітей з України
31 січня 2026, 10:24
На Одещині через намерзання льоду сталися обриви проводів і пошкодження електромереж
31 січня 2026, 10:04
Генштаб назвав втрати РФ станом на кінець січня
31 січня 2026, 09:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »