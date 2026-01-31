Депутат із Закарпаття "набрехав" у декларації на 14 млн грн

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Прокуратура повідомила про підозру депутату Ужгородської міської ради 8-го скликання. У його декларації виявили недостовірні відомості на понад 13,8 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Закарпатською обласною прокуратурою повідомлено про підозру чинному депутату Ужгородської міської ради 8-го скликання у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, він був обраний у 2020 році до Ужгородської міської ради від наразі вже забороненої в Україні партії ОПЗЖ.

Встановлено, що сума недостовірного декларування становить 13,8 млн грн, а сума легалізації незаконно отриманих активів – 11,5 млн грн.

"Дії депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 КК України (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації) та ч. 2 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)", – додали у прокуратурі.

