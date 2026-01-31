Сегодня мы проигрываем войну, теряем Украину
Когда-то это будет смешно. Или нет
Кто будет смеяться, кто будет плакать, историки дадут свою профессиональную оценку в учебниках, однако сегодня все очень больно.
Сегодня мы проигрываем войну, теряем Украину, а пиару столько – мама родная! – что если бы его превратить в снаряды и дроны, то хватило бы до самой Москвы.
Честно говоря, лично меня все это очень задолбало, я даже говорить и писать об этом не хочу. Я устал.
Но засаду в лесу сделаю.
31 января 2026, 09:37Командир бригады "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, хочет ли стать народным депутатом
30 января 2026, 20:59Прямых договоренностей с Москвой о прекращении ударов по энергетике нет – Зеленский
30 января 2026, 13:22
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения: когда появится свет
31 января 2026, 12:43Молдова осталась без света из-за блекаута в Украине
31 января 2026, 12:26В Киеве из-за экстренных отключений света не работает метро, частично нет отопления и воды
31 января 2026, 12:09Часть Харькова без света, в городе не работает метро
31 января 2026, 11:42В Киеве и Киевской области применены экстренные отключения света
31 января 2026, 11:29Поезд Киев-Харьков осуществил вынужденную остановку под Полтавой
31 января 2026, 11:03Известный украинский певец заявил, что вывезет детей из Украины
31 января 2026, 10:24В Одесской области из-за намерзания льда произошли обрывы проводов и повреждение электросетей
31 января 2026, 10:04Генштаб назвал потери РФ по состоянию на конец января
31 января 2026, 09:37
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе