Когда-то это будет смешно. Или нет

Кто будет смеяться, кто будет плакать, историки дадут свою профессиональную оценку в учебниках, однако сегодня все очень больно.

Сегодня мы проигрываем войну, теряем Украину, а пиару столько – мама родная! – что если бы его превратить в снаряды и дроны, то хватило бы до самой Москвы.

Честно говоря, лично меня все это очень задолбало, я даже говорить и писать об этом не хочу. Я устал.

Но засаду в лесу сделаю.