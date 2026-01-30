25 млн грн у декларації та "відмивання" коштів: депутату Ужгородської міськради оголосили підозру – Віталій Глагола
Депутату Ужгородської міської ради VIII скликання Павлу Маєрчику офіційно повідомили про підозру у межах кримінального провадження
Про це повідомив журналіст Віталій Глагола із посиланням на очевидців, передає RegioNews.
За його словами,підозру підписав прокурор Закарпатської області Мирослав Пацкан.
Слідство вважає, що депутат не вказав у декларації реальні гроші та фінансові операції на десятки мільйонів гривень. А частину коштів із сумнівним походженням оформив так, ніби вони законні, через фінансові схеми, щоб приховати їхнє реальне джерело.
Зокрема, йдеться про:
- 13,84 млн грн, які нібито приховані у декларації;
- 11,52 млн грн, які слідство вважає легалізованими після незаконного отримання.
Загальна сума – понад 25 млн грн.
Якщо провину доведуть, депутату загрожує:
- тримання під вартою або застава;
- позбавлення волі;
- конфіскація коштів та майна;
- заборона обіймати посади.
У межах провадження вже проведено обшуки за місцем проживання депутата та членів його сім’ї. До суду скеровано клопотання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Довідка: Павло Маєрчик – депутат Ужгородської міської ради VIII скликання від забороненої партії ОПЗЖ. Неодноразово фігурував у корупційних та земельних справах (незаконне використання землі, самовільне будівництво).
Нагадаємо, нещодавно нардеп "Слуги народу" із Закарпаття отримав підозру. За даними журналіста Віталія Глаголи, йдеться про народного депутата Михайла Лабу, який є членом парламентського Комітету з питань бюджету.