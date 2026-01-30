25 млн грн у декларації та "відмивання" коштів: депутату Ужгородської міськради оголосили підозру – Віталій Глагола

Фото: Telegram/Віталій Глагола

Депутату Ужгородської міської ради VIII скликання Павлу Маєрчику офіційно повідомили про підозру у межах кримінального провадження

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола із посиланням на очевидців, передає RegioNews.

За його словами,підозру підписав прокурор Закарпатської області Мирослав Пацкан.

Слідство вважає, що депутат не вказав у декларації реальні гроші та фінансові операції на десятки мільйонів гривень. А частину коштів із сумнівним походженням оформив так, ніби вони законні, через фінансові схеми, щоб приховати їхнє реальне джерело.

Зокрема, йдеться про:

13,84 млн грн, які нібито приховані у декларації;

11,52 млн грн, які слідство вважає легалізованими після незаконного отримання.

Загальна сума – понад 25 млн грн.

Якщо провину доведуть, депутату загрожує:

тримання під вартою або застава;

позбавлення волі;

конфіскація коштів та майна;

заборона обіймати посади.

У межах провадження вже проведено обшуки за місцем проживання депутата та членів його сім’ї. До суду скеровано клопотання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідка: Павло Маєрчик – депутат Ужгородської міської ради VIII скликання від забороненої партії ОПЗЖ. Неодноразово фігурував у корупційних та земельних справах (незаконне використання землі, самовільне будівництво).

Нагадаємо, нещодавно нардеп "Слуги народу" із Закарпаття отримав підозру. За даними журналіста Віталія Глаголи, йдеться про народного депутата Михайла Лабу, який є членом парламентського Комітету з питань бюджету.