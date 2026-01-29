08:39  29 января
На Житомирщине мусоровоз наехал на пенсионерку – женщина погибла
Столкновение авто на Кировоградщине: один человек погиб, другая – травмирована
Избили и оставили без присмотра младенца: на Полтавщине родителям сообщено о подозрении
Избили и оставили без присмотра младенца: на Полтавщине родителям сообщено о подозрении

Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Прокуратура сообщила о подозрении супругам из Горишних Плавней в Полтавской области. Родителей подозревают в избиении двухмесячной дочери и оставлении ее без присмотра

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в апреле 2025 года соседка сообщила полицию, что супруги оставили двухмесячную дочь без присмотра. Правоохранители обнаружили младенца в закрытом дачном доме с телесными повреждениями.

Следствие установило, что родители, пытаясь "успокоить" ребенка, применяли к нему физическое насилие и оставили без присмотра примерно на полтора часа.

Судебно медицинская экспертиза подтвердила телесные повреждения средней тяжести. Сейчас девочка находится с бабушкой в безопасных условиях.

Досудебное расследование продолжается.

По данным прокуратуры, только за последний месяц зарегистрировано 214 уголовных производств относительно жестокого обращения с несовершеннолетними, среди которых 96 – в отношении родителей и опекунов. 44 лицам сообщено о подозрении, составлено 50 административных протоколов, десятки детей изъяты из опасной среды и переданы под защиту государства.

Напомним, в понедельник, 26 января, около 13:30 на улице Лазурной в Николаеве женщина обнаружила в мусорном контейнере новорожденного ребенка. Младенца госпитализировали, сейчас о нем заботятся медики. Полиция ищет мать ребенка и выясняет все обстоятельства произошедшего.

