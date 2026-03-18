Об этом "Думской" сообщили источники в мэрии, передает RegioNews.

Отмечается, что проверка касается и.о. начальника Управления по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей Елены Вербельчук. Ее заместитель якобы поспешно покинул офис сразу после начала следственных действий.

Также правоохранители интересовались деятельностью Станислава Скляра, заместителя директора коммунального предприятия "Муниципальная служба развития торговли".

Ранее сообщалось, что Управление торговли планировали ликвидировать, а его полномочия передать районным администрациям, однако вопрос остается на стадии обсуждения.

Управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей контролирует большинство объектов розничной торговли и заключает договоры на аренду твердого покрытия, что фактически служит разрешением на установку МАФов, популярной в Одессе схемы обхода аренды земли.

Напомним, утром 12 марта правоохранители пришли с обысками в одно из управлений Львовского городского совета. Там заявили, что город будет полностью содействовать работе правоохранительных органов для установления всех обстоятельств дела.

