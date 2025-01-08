Остановилось сердце: на горнолыжном курорте Львовщины скончался 12-летний мальчик
Трагедия произошла днем, 8 января, на территории одного из горнолыжных комплексов в Стрыйском районе. Спасти ребенка не удалось
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.
По материалам следствия, 12-летний житель Киева отдыхал вместе с родителями. Трагический случай произошел около 14:30.
"Съезжая с горы на лыжах, он упал и получил тяжелую травму головы. На месте медики оказывали мальчику помощь, однако, к сожалению, он скончался", – говорится в сообщении.
Правоохранители проводят следственные действия.
Как сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, трагедия произошла на курорте "Плай". По его словам, у ребенка, который спускался по "красной трассе", после столкновения с защитной сеткой остановилось сердце.
Напомним, спасатели Черниговщины продолжают поиски 7-летнего мальчика, пропавшего на реке Снов вечером 7 января. Тело его дедушки уже достали из водоема.