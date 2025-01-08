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08 января 2025, 16:45

Остановилось сердце: на горнолыжном курорте Львовщины скончался 12-летний мальчик

08 января 2025, 16:45
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фото: Нацполиция
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Трагедия произошла днем, 8 января, на территории одного из горнолыжных комплексов в Стрыйском районе. Спасти ребенка не удалось

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.

По материалам следствия, 12-летний житель Киева отдыхал вместе с родителями. Трагический случай произошел около 14:30.

"Съезжая с горы на лыжах, он упал и получил тяжелую травму головы. На месте медики оказывали мальчику помощь, однако, к сожалению, он скончался", – говорится в сообщении.

Правоохранители проводят следственные действия.

Как сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, трагедия произошла на курорте "Плай". По его словам, у ребенка, который спускался по "красной трассе", после столкновения с защитной сеткой остановилось сердце.

Напомним, спасатели Черниговщины продолжают поиски 7-летнего мальчика, пропавшего на реке Снов вечером 7 января. Тело его дедушки уже достали из водоема.

следствие трагедия Нацполиция курорты Львовская область смерть ребенка
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