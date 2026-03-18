Фото: ГСЧС

В среду, 18 марта, в Ирпене около восьми утра возник пожар в 14-этажном доме на улице Поэзии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В лифтовой шахте загорелся мусор. Из-за сильного дыма жители подъезда оказались заблокированными в своих квартирах. Спасатели эвакуировали шесть человек, среди которых – один ребенок.

Пожар потушили. Причина возгорания устанавливается.

