В Сумской области задержан майор ТЦК за пособничество дезертирству

Сотрудники ГБР совместно с СБУ завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Донецкой области. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Следствие установило, что майор организовал схему помощи военнослужащим в бегстве из частей на территории Сумщины. За деньги он предлагал вывезти их с места службы и доставить в любой регион Украины.

Ранее офицер уже попадал в поле зрения ДБР при содействии призывникам в незаконном выезде за границу. После разоблачения его перевели в распоряжение командования, однако противоправную деятельность он не прекратил.

По данным следствия, на этот раз офицер нашел клиентов и предложил двум военным покинуть дислоцирующуюся часть на Сумщине. Он обещал забрать их автомобилем ночью, перевезти через блокпосты, используя служебные документы и за свои "услуги" требовал 12 тыс. долларов США.

Военные воспользовались его советами и около трех часов ночи покинули пункт дислокации. При движении блокпосты они проходили без проверок благодаря служебным документам офицера.

На границе Сумской и Полтавской областей во время передачи денег на автозаправочной станции правоохранители задержали фигуранта.

Майора ТЦК обвиняют в пособничестве дезертирству (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 УК Украины), что предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Подозреваемый находится в следственном изоляторе. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, СБУ и Нацполиция заблокировали десять новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. За суммы от 3 до 24 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.