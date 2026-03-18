В пункте пропуска "Рава-Русская - Хребенное" таможенники остановили микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, ехавший из Польши. 49-летний водитель из Днепропетровской области пытался пройти контроль "зеленым коридором".

В ходе осмотра микроавтобуса таможенники обнаружили партию дорогостоящих товаров: обувь брендов Hermès и Loro Piana, а также ювелирные украшения от Chanel, Cartier и Messika.

Примерная стоимость товаров составляет около 1,5 миллиона гривен.

На водителя составили админпротокол за нарушение таможенных правил (ч. 2 ст. 471 ТКУ).

Напомним, ранее на Львовщине таможенники изъяли технику Apple, Garmin и Samsung. Примерная стоимость изъятого товара составляет 1,7 миллиона гривен.