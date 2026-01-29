Смерть туристки на Драгобраті: після експертиз підозру отримало керівництво курорту

Фото: Прокуратура України

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що трагедія сталася 18 січня 2025 року.

28-річна лікарка з Волинської області приїхала на відпочинок із друзями. Під час підйому на витягу дівчина проїхала близько 350 метрів, не втрималася за трос, впала та стрімко ковзала вниз схилом. На великій швидкості вона вдарилася головою об металеве огородження, яке не було обладнане захисними матами, і загинула на місці.

У ході досудового розслідування проведено комплекс експертиз, зокрема з охорони праці. Висновки експертів показали, що керівництво курорту:

не забезпечило належний технічний стан огороджень;

допустило експлуатацію витягу в небезпечних умовах;

не організувало роботу аварійно-рятувальної служби на території курорту.

Після отримання результатів експертиз керівництво курорту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, прокуратура клопотатиме про тримання їх під вартою.

Нагадаємо, торік у січні на гірськолижному курорті Львівщини помер 12-річний хлопчик. З'їжджаючи з гори на лижах, він впав та отримав важку травму голови. На місці медики надавали хлопчику допомогу, проте, на жаль, він помер.