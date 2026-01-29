09:57  29 січня
Смерть туристки на Драгобраті: після експертиз підозру отримало керівництво курорту
08:39  29 січня
На Житомирщині сміттєвоз наїхав на пенсіонерку – жінка загинула
08:27  29 січня
Зіткнення авто на Кіровоградщині: одна людина загинула, інша – травмована
UA | RU
UA | RU
29 січня 2026, 09:57

Смерть туристки на Драгобраті: після експертиз підозру отримало керівництво курорту

29 січня 2026, 09:57
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру керівництву гірськолижного курорту Драгобрат у справі загибелі туристки

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що трагедія сталася 18 січня 2025 року.

28-річна лікарка з Волинської області приїхала на відпочинок із друзями. Під час підйому на витягу дівчина проїхала близько 350 метрів, не втрималася за трос, впала та стрімко ковзала вниз схилом. На великій швидкості вона вдарилася головою об металеве огородження, яке не було обладнане захисними матами, і загинула на місці.

У ході досудового розслідування проведено комплекс експертиз, зокрема з охорони праці. Висновки експертів показали, що керівництво курорту:

  • не забезпечило належний технічний стан огороджень;
  • допустило експлуатацію витягу в небезпечних умовах;
  • не організувало роботу аварійно-рятувальної служби на території курорту.

Після отримання результатів експертиз керівництво курорту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, прокуратура клопотатиме про тримання їх під вартою.

Нагадаємо, торік у січні на гірськолижному курорті Львівщини помер 12-річний хлопчик. З'їжджаючи з гори на лижах, він впав та отримав важку травму голови. На місці медики надавали хлопчику допомогу, проте, на жаль, він помер.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підозра смерть прокуратура Закарпаття курорти нещасний випадок жінка турист Драгобрат
На Житомирщині сміттєвоз наїхав на пенсіонерку – жінка загинула
29 січня 2026, 08:39
Побили та залишили без нагляду немовля: на Полтавщині батькам повідомлено про підозру
29 січня 2026, 07:53
У Мукачеві п'ятимісячна дитина померла після різкого погіршення стану: поліція розпочала розслідування
28 січня 2026, 19:34
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
В Одесі слідчу поліції піймали на "вирішенні питання" для ухилянта
29 січня 2026, 11:45
Призначив вдвічі меншу дозу: на Чернігівщині судитимуть лікаря через смерть пацієнта
29 січня 2026, 11:21
Боялась вийти з кімнати: на Харківщині суд розглянув справу пенсіонерки, яку залякувала власна донька
29 січня 2026, 11:15
Український МіГ-29 знищив командний пункт РФ на Запоріжжі
29 січня 2026, 11:06
На Чернігівщині вилучили частину російської ракети "Іскандер"
29 січня 2026, 10:55
На Львівщині шахрай оформив понад 20 кредитів на ветерана та привласнив 212 тис. грн
29 січня 2026, 10:44
У ДСНС показали, як ліквідували наслідки атаки РФ на Одесу
29 січня 2026, 10:36
На Закарпатті затримали чоловіка, який за $10 тисяч обіцяв переправити киянина через Тису
29 січня 2026, 10:23
Аварійні роботи на Троєщині: ДТЕК просить мешканців не перекривати дороги
29 січня 2026, 10:22
У Миколаєві чоловік через ревнощі вбив дружину та застрелився після кількох тижнів життя з тілом
29 січня 2026, 10:03
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Остап Дроздов
Валерій Чалий
Олег Саакян
Всі блоги »