11:57  23 января
В Святошинском районе Киева горят склады: киевлян призывают закрыть окна
10:45  23 января
Платные "путешествия" через Тису за 6 тысяч евро: на Закарпатье разоблачили схему для уклонистов
09:15  23 января
Инцидент на границе: водитель автобуса покинул пассажиров и скрылся в Словакии
23 января 2026, 11:05

Диалог ради поддержки: в Харькове обсудили проблемы релокированных сообществ

23 января 2026, 11:05
Читайте також українською мовою
Фото: ОО "Защита государства"
Читайте також
українською мовою

В Харькове 21 января собрались представители релокированных общин Луганской и Харьковской областей, чтобы поделиться опытом и обсудить вызовы жизни вне дома

Об этом сообщила организатор мероприятия Харьковская ячейка ОО "Защита Государства", передает RegioNews.

В центре обсуждения были проблемы и потребности общин, которые вынуждены работать и жить вне своих территорий. Среди ключевых тем – поддержка внутренне перемещенных лиц, социализация детей в условиях длительного стресса и адаптация к новой среде.

Особое внимание участники уделили правовым вопросам:

  • компенсации за разрушенное имущество на территориях активных боевых действий,
  • работу соответствующих комиссий и восстановление утраченных или необновленных правоустанавливающих документов на жилье.

Во время круглого стола представители общин поделились практическим опытом и инструментами реагирования, которые уже используются на местах. Участники подчеркнули, что обмен такими наработками позволяет избежать типичных ошибок, масштабировать эффективные решения и быстрее реагировать на потребности людей.

Также отметили важность сотрудничества органов власти с общественными организациями и благотворительными фондами для поддержки релокированных общин, восстановления социальных связей и повышения состоятельности общин в новых условиях.

Луганская ячейка ОО "Защита Государства" заверила, что и дальше будет участвовать в межрегиональных диалогах и профессиональных обсуждениях, направленных на защиту прав людей, поддержку ВПЛ и усиление взаимодействия между пострадавшими от войны общинами.

Напомним, в Запорожье ОО "Защита государства" открыла платформу помощи для ветеранов и семей военных. Здесь можно получить помощь по вопросам социальных выплат, медицинского обеспечения, оформления статусов, справок и взаимодействия с государственными учреждениями.

переселенцы Харьков проблемы ВПЛ поддержка опыт Луганск общественная организация Защита Государства
