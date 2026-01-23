11:57  23 січня
У Святошинському районі Києва горять склади: киян закликають зачинити вікна
10:45  23 січня
Платні "мандрівки" через Тису за 6 тисяч євро: на Закарпатті викрили схему для ухилянтів
09:15  23 січня
Інцидент на кордоні: водій автобуса залишив пасажирів і втік у Словаччину
23 січня 2026, 12:49

Мукачево з'єдналося у живий ланцюг єдності у День Соборності

23 січня 2026, 12:49
Фото: ГО "Захист держави"
У четвер, 22 січня, у День Соборності України, в Мукачеві відбулася традиційна пластова акція – живий ланцюг єдності на мості через річку Латорицю

Про це повідомив Закарпатський осередок ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

Захід об'єднав сотні небайдужих містян, які вийшли, щоб засвідчити: Україна єдина й неподільна.

До акції долучилися представники громадської організації "Захист держави", підтримавши ініціативу Пласту Мукачево та розділивши важливий для країни день разом із громадою міста.

Окрім символічного значення, живий ланцюг став реальним проявом підтримки українських захисників. Під час заходу організували збір коштів на дрони спільно з командою "Мукачівські дрони / MyDrons", що стало ще одним кроком до посилення обороноздатності України.

Нагадаємо, в Одесі активісти разом з ветеранами, військовими та родичами захисників зібрались на акцію єдинства. Разом вони розгорнули прапор України. Ініціатором акції стала громадська організація "Захист Держави".

23 січня 2026
07 серпня 2025
