30 декабря 2025, 13:56

На Закарпатье переплатили почти 400 тыс. грн за дом для семьи переселенцев

30 декабря 2025, 13:56
Фото: Прокуратура Украины
На Закарпатье правоохранители объявили подозрение директору компании, которая оценивала стоимость помещения для детского дома семейного типа

Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура, передает RegioNews.

Дом приобрели в 2024 году за средства местного бюджета для супругов, которые воспитывают восьмерых детей и готовы принять в семью еще двоих. Семья релокировалась из города Славянск Донецкой области, расположенного недалеко от линии фронта.

В ходе расследования установлено, что подозреваемый искусственно завысил стоимость дома. На основании подготовленной им оценки из бюджета уплачено более 5 миллионов гривен, в то время как проведенная экспертиза подтвердила, что реальная рыночная стоимость недвижимости значительно ниже. В результате территориальной общине нанесен ущерб на сумму более 388 тысяч гривен.

Эксперты обнаружили в отчете оценщика ряд нарушений, в частности, по характеристикам дома и подбору объектов для сравнения.

Действия подозреваемого квалифицированы как злоупотребления полномочиями оценщика, что повлекло тяжкие последствия для общественных интересов (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).

Напомним, ранее в Киеве через суд со строительной компании взыскали 1,8 миллиона гривен. Эти средства были чрезмерно уплачены из бюджета при ремонте укрытия в одной из школ.

