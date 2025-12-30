На Закарпатье переплатили почти 400 тыс. грн за дом для семьи переселенцев
На Закарпатье правоохранители объявили подозрение директору компании, которая оценивала стоимость помещения для детского дома семейного типа
Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура, передает RegioNews.
Дом приобрели в 2024 году за средства местного бюджета для супругов, которые воспитывают восьмерых детей и готовы принять в семью еще двоих. Семья релокировалась из города Славянск Донецкой области, расположенного недалеко от линии фронта.
В ходе расследования установлено, что подозреваемый искусственно завысил стоимость дома. На основании подготовленной им оценки из бюджета уплачено более 5 миллионов гривен, в то время как проведенная экспертиза подтвердила, что реальная рыночная стоимость недвижимости значительно ниже. В результате территориальной общине нанесен ущерб на сумму более 388 тысяч гривен.
Эксперты обнаружили в отчете оценщика ряд нарушений, в частности, по характеристикам дома и подбору объектов для сравнения.
Действия подозреваемого квалифицированы как злоупотребления полномочиями оценщика, что повлекло тяжкие последствия для общественных интересов (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).
