В Черкасской области легковушка столкнулась с грузовиком: погиб мужчина, двое травмированных

Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись автомобиль Renault Taliant и грузовик DAF 105.460. После столкновения неуправляемая легковушка выехала с дороги и вылетела в кювет.

Водитель легковушки, 81-летний мужчина, погиб на месте. Двое пассажиров – 48-летняя женщина и 61-летний мужчина – получили травмы, их доставили в больницу. 34-летнего водителя грузовика осмотрели медики, от госпитализации он отказался.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, в полиции рассказали подробности ДТП в Ровенской области 1 марта, в которой погибли супруги – автомобиль стал неуправляемым и врезался в грузовик на встречной полосе.