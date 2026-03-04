Обещали компенсацию за отключение света: в Полтавской области аферисты выманили у людей тысячи гривен

Фото: Нацполиция

В Полтавской области аферисты использовали новую схему обмана. Они "давили" на социально чувствительные темы

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Одной из жертв аферистов стала 57-летняя жительница Миргорода. Она получила сообщение о якобы "компенсации от Укрэнерго" за отключение света. Впоследствии ей позвонили неизвестные, она озвучила им получивший код. После этого мошенники списали со счета женщины 10 тысяч гривен.

Второй жертвой стала 38-летняя жительница Шишацкого общества. Она заказала уголь через Интернет и перечислила продавцу более 15 000 гривен предоплаты. Однако в результате продавец скрылся, а женщина не получила ни свои деньги, ни товар.

Правоохранители устанавливают все происшествия.

Напомним, ранее мошенники выманили 40 тысяч гривен у жителя Тернопольщины под предлогом участия в несуществующей программе.