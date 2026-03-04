Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На реке Самара мужчина провалился под лед на расстоянии около 40 метров от берега.

С помощью надувной лодки и спасательной веревки чрезвычайники добрались до пострадавшего, вытащили его из ледяной воды и доставили на берег.

Мужчину передали медикам "скорой" для проведения осмотра и оказания необходимой помощи.

Спасатели призывают граждан не выходить на тонкий лед и соблюдать правила безопасности вблизи водоемов.

Напомним, 2 березы на Кировоградщине из ставка вытащили тело мужчины. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.