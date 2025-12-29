15:44  29 декабря
29 декабря 2025, 17:55

В Закарпатье семья с 6 детьми чуть не погибла в собственном доме

29 декабря 2025, 17:55
Иллюстративное фото
Инцидент произошел в селе Олешник Береговского района. Там семья из восьми человек чуть не погибла

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews.

Это произошло около четырех утра. Отец семьи очнулся от громкого звука. Когда он вышел из комнаты, он увидел свою жену: женщина лежала без сознания на полу. Мужчина привел женщину в чувство и открыл все окна и двери, чтобы проветрить помещение.

Шесть детей (в возрасте от 11 до 24 лет) также жаловались на плохое самочувствие. Мужчина отвез всех в больницу. Медики подтвердили у всех отравления угарным газом.

"Чтобы избежать подобных случаев, регулярно проверяйте исправность отопительных приборов и дымоходов. При первых признаках недомогания (слабость, головная боль, головокружение) немедленно проветрите дом и вызывайте экстренные службы", - призывают спасатели.

Напомним, на Киевщине в одном из таунхаусов в селе Белогородка соседи обнаружили без признаков жизни супругов и их дочь. В доме также находился их 4-летний сын. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии и с признаками обезвоживания. По предварительным данным, причиной трагедии стало отравление угарным газом.

29 декабря 2025
