Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На 8-летнюю девочку упало дерево. Это произошло во время того, как знакомый семьи срезал деревья недалеко от их дома. В то время ребенок играл рядом, его мама была в доме.

От полученных травм девочка погибла сразу.

Полицейские задержали фигуранта и поместили в изолятор временного содержания.

Полиция расследует дело по двум статьям: убийство по неосторожности и злостному неисполнению обязанностей по уходу за ребенком (ч. 1 ст. 119 и ст. 166 УК Украины).

