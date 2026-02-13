09:14  13 февраля
13 февраля 2026, 09:26

Зеленский о соглашении: лучше не заключать, чем соглашаться на невыгодное – The Atlantic

13 февраля 2026, 09:26
Фото: The Atlantic/Кристофер Окикон
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина скорее продолжит воевать, чем согласится на невыгодное мирное соглашение

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на интервью Зеленского американскому журналу The Atlantic, сообщает RegioNews.

По его словам, для него недопустимо заставлять свой народ принимать компромисс, не гарантирующий достойного и продолжительного мира.

"Украина не проиграет", – подчеркнул глава государства, добавляя, что даже после четырех лет интенсивных боевых действий он готов продолжать борьбу, если это необходимо.

Зеленский также отметил, что для президента США Дональда Трампа наиболее предпочтительным сценарием является завершение войны до промежуточных выборов, и он хорошо понимает мотивы Трампа. Однако украинский президент остается реалистом по поводу вероятности того, что Трамп сможет заставить Россию пойти на компромисс.

Автор интервью Саймон Шустер отметил, что в течение часа общения с президентом Украины он увидел черту, которая годами была характерна для Зеленского – упрямство и сопротивление внешнему давлению.

Некоторые члены ближайшего окружения президента выражают обеспокоенность, что окно заключения соглашения закрывается, и что Украина может страдать от многолетних боевых действий, если этой весной не удастся договориться о прекращении войны.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что завершение боевых действий является главным приоритетом для Украины и выразил надежду, что миру удастся достичь в течение года.

Как известно, Соединенные Штаты предложили Украине и РФ провести следующий раунд переговоров в Майами. Украинская сторона уже подтвердила свое участие.

Мирные переговоры в Абу-Даби

В период 4-5 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) прошли переговоры с участием представителей Украины, США и России. Длительность обсуждений составляла около пяти часов.

5 февраля дискуссии продолжились. Секретарь СНБО и глава украинской делегации Рустем Умеров отметил, что переговоры начались около полудня. Впоследствии вечером он уточнил, что после завершения трехсторонней встречи работа продолжилась в рамках рабочих групп.

Украинскую команду в Абу-Даби представляли: секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов и его первый заместитель Сергей Кислица, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, советник ОП Александр Бевз.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

