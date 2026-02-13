Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 13 февраля враг атаковал Украину баллистической ракетой Искандер-М, а также 154 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 100 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 111 вражеских беспилотников.

Зафиксировано попадание ракеты и 22 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение обломков сбитых целей на двух локациях.

Напомним, ночью 13 февраля российские войска атаковали беспилотниками один из портов в Одесской области. Один человек погиб, еще шестеро получили ранения.