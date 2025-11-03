Фото: иллюстративное

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает RegioNews.

По информации Государственной пограничной службы, такие конструкции должны сдерживать водителей, пытающихся прорваться через государственную границу, и дополнительно повысить уровень безопасности на подъездах к границе.

Демченко объяснил, что случаи агрессивного прорыва транспортных средств в последнее время происходят неоднократно. По его словам, отдельные граждане идут на риск еще до въезда в пункт пропуска или уже находясь на территории контроля. При этом фиксируются ситуации с повреждением шлагбаумов и другой инфраструктуры.

Для предотвращения таких нарушений пограничники совместно со Службой развития и восстановления инфраструктуры Закарпатской ОВА внедряют ряд технических решений. В частности, на дорогах к КПП устанавливают средства принудительного понижения скорости, а также дополнительные инженерные конструкции, которые будут препятствовать попыткам силового прорыва автомобилей.

Ранее сообщалось, на Закарпатье мобилизованный адвокат протаранил шлагбаумы на пункте пропуска и скрылся за границей в сторону Венгрии. По предварительным данным правоохранителей, автомобиль на высокой скорости задел пограничника и полностью разрушил инфраструктуру КПП.