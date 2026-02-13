Украина получила 100 тыс. доз вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка

Иллюстративное фото: Unisef

В Украину поступило 100 000 доз комбинированной вакцины АКДП против коклюша, дифтерии и столбняка для безвозмездной вакцинации детей в соответствии с Календарем профилактических прививок

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

Поставка предназначена прежде всего для детей, которые должны получить прививку от коклюша, дифтерии и столбняка отдельно от вакцинации против гепатита B и гемофильной инфекции типа b, в частности для тех, кто продолжает курс вакцинации, начатый в прошлом году.

Украина получает эти вакцины в рамках сотрудничества Минздрава Украины с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (Gavi).

Соглашение о партнерстве подписано в конце 2024 года: часть вакцин для национальной программы иммунизации финансирует Gavi, закупку и доставку обеспечивает ЮНИСЕФ, а распределение в региональные центры контроля и профилактики болезней координирует Центр общественного здоровья.

Вакцины хранятся на национальном составе и будут распределены между учреждениями здравоохранения во всех регионах.

Чем опасны эти инфекции

Кашлюк – затяжная инфекционная болезнь с частыми и длительными приступами кашля, особенно опасная для маленьких детей. У грудных детей может вызвать апноэ, судороги и поражения головного мозга.

Дифтерия – бактериальная инфекция, токсин которой поражает сердце, нервную систему и почки, может привести к миокардиту и тяжелым поражениям органов.

Столбняк – проявляется болезненными судорогами, возможны разрывы мышц и переломы костей. Без лечения летальность может достигать 80%.

Напомним, ранее Украина получила 488,8 тысяч доз комбинированной вакцины ПЕНТА-Hib, которая защищает детей от пяти опасных инфекций. В частности, дифтерии, столбняка, коклюша, вирусного гепатита B и гемофильной инфекции.