Хорольский районный суд Полтавской области рассмотрел дело №548/69/25 военнообязанного, который после прохождения ВЛК и получения повестки не явился в ТЦК для отправки в воинскую часть. Он объяснил это тем, что на дому было трое малолетних детей

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В ноябре мужчина прошел ВЛК. Его признали годным к службе и выдали повестку. Однако он не явился в ТЦК без уважительных причин, чем уклонился от мобилизации.

На суде мужчина признал вину. Он отметил, что не пришел, потому что у него трое малолетних детей, а их матери, по его словам, было сложно самостоятельно с ними справиться. На момент ВЛК у него не было надлежаще оформленных свидетельств о рождении детей, поэтому он не обращался за оформлением отсрочки.

Суд отметил, что наличие оснований для оформления отсрочки от мобилизации не тождественно наличию права на отсрочку, если такое право не реализовано в установленном законом порядке.

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, но уволил осужденного от его отбывания с испытательным сроком на два года.

