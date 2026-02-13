Фото: полиция

Происшествие случилось 13 февраля около 02:00 в Оболонском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно установлено, что находящийся в СЗЧ 29-летний военнослужащий пришел в гости к своему товарищу, где они вместе с компанией из семи мужчин распивали спиртные напитки.

Во время внезапного конфликта военный подорвал на кухне гранату Ф-1. В результате взрыва 45-летний владелец квартиры погиб на месте, еще одного гостя – 36-летнего местного жителя госпитализировали с ранениями тела.

В ходе розыскных мер полицейские задержали фигуранта. Он получил осколочные ранения ноги и находится под наблюдением врачей и правоохранителей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство, совершенное способом опасным для жизни многих лиц).

Задержанному готовится сообщение о подозрении и решается вопрос содержания под стражей. Ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

