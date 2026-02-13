04 февраля 2026

Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы

С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...