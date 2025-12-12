Фото: поліція

Правоохоронці Закарпаття викрили схему незаконного переправлення чоловіків до Польщі та затримали 26-річного мешканця Луцька

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За версією слідства, організатор працював через продуману схему: давав інструкції, куди й коли прибути у Луцьку, де тимчасово зупинитися, пояснював порядок перетину кордону й отримував оплату наперед. Вартість послуг становила 7000 доларів.

Під час документування поліцейські з’ясували, що фігурант планує переправити через кордон чергового військовозобов’язаного. Волинянин приїхав на зустріч з клієнтом, провів інструктаж та отримав від нього гроші за майбутні послуги.

Переправника затримали відразу після отримання грошей. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів у складі групи).

Триває досудове розслідування, поліцейські встановлюють інших учасників схеми.

Нагадаємо, раніше на Одещині прикордонники затримали мікроавтобус із чоловіками, які заплатили по 8000 доларів, щоб потрапити до Молдови.