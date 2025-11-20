На Закарпатті затримали двох чоловіків, які заплатили $21 тис., щоб втекти до Угорщини

фото: ДПСУ

Поблизу кордону з Угорщиною прикордонники впіймали двох порушників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Затриманими виявилися жителі Київщини та Вінниччини. Чоловіків зупинили за 10 метрів до державної межі.

Прикордонники встановили, що правопорушники скористалися послугами переправників, яким заплатили 21 тисячу доларів США. Оплату чоловіки здійснили на криптогаманець.

Стосовно порушників кордону прикордонники склали протоколи про адмінправопорушення, ъм загрожує штраф.

Як повідомлялось, всередині листопада на Закарпатті поблизу кордону зі Словаччиною прикордонники затримали групу втікачів. Рух невідомих осіб зафіксували за допомогою безпілотника.