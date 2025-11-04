На Закарпатті затримали киянина, який намагався незаконно переправити через кордон жителя Ужгорода

фото: ДПСУ

Протиправну схему організував 41-річний житель Києва. За 7500 доларів він обіцяв переправити з України до Румунії жителя Ужгорода

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Незаконний перетин кордону планували здійснити у районі населеного пункту Ділове. Після сплати "клієнтом" першої частини коштів переправник відвіз закарпатця власним автомобілем до Рахова, звідки той мав подолати певну відстань і далі йти до кордону у супроводі провідника.

Чоловіка затримали, коли він збився з маршруту і заблукав у горах.

Під час обшуків у авто переправника знайшли 30 набоїв калібру 5,45 мм. Їх разом із транспортним засобом було вилучено, а чоловіка затримано.

