На Тернопільщині чоловік підірвав себе гранатою
У Харкові таксиста оштрафували на 5100 грн за відмову обслуговувати українською мовою
Завтра в Україні очікується до +17 градусів, подекуди пройдуть невеликі дощі
04 листопада 2025, 16:10

На Закарпатті затримали киянина, який намагався незаконно переправити через кордон жителя Ужгорода

04 листопада 2025, 16:10
фото: ДПСУ
Протиправну схему організував 41-річний житель Києва. За 7500 доларів він обіцяв переправити з України до Румунії жителя Ужгорода

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Незаконний перетин кордону планували здійснити у районі населеного пункту Ділове. Після сплати "клієнтом" першої частини коштів переправник відвіз закарпатця власним автомобілем до Рахова, звідки той мав подолати певну відстань і далі йти до кордону у супроводі провідника.

Чоловіка затримали, коли він збився з маршруту і заблукав у горах.

Під час обшуків у авто переправника знайшли 30 набоїв калібру 5,45 мм. Їх разом із транспортним засобом було вилучено, а чоловіка затримано.

Нагадаємо, наприкінці жовтня на Закарпатті затримали чоловіка, який за 12,5 тис. доларів намагався організувати схему незаконного перетину кордону.

31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
07 серпня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
