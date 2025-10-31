Украинские пограничники сняли положительное видео по случаю Хэллоуина

фото: ГПСУ

Наши воины не ищут страшилок – они каждый день смотрят в лицо настоящему злу и побеждают его

Об этом сообщили на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины, сообщает RegioNews.

"Даже в праздничных трендах – с юмором, креативом и несгибаемым духом! Пограничники – главные герои любого сценария!", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 31 октября на 1 ноября в мире отмечают Хэллоуин – праздник, объединяющий давние традиции и современные развлечения. В Украине этот день все больше приобретает популярность. По случаю Хэллоуина украинцы устраивают костюмированные вечеринки, тематические фотосессии, украшают дома тыквами и т.д.

