19:12  31 октября
В Житомирской области два автомобиля подорвались на минах, есть жертвы
15:04  31 октября
На Закарпатье с начала 2025 года в ЕС сбежали 15 пограничников
14:38  31 октября
Начало ноября удивит аномальной погодой: синоптикиня пообещала украинцам сюрпризы
UA | RU
UA | RU
31 октября 2025, 17:59

Украинские пограничники сняли положительное видео по случаю Хэллоуина

31 октября 2025, 17:59
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Наши воины не ищут страшилок – они каждый день смотрят в лицо настоящему злу и побеждают его

Об этом сообщили на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины, сообщает RegioNews.

"Даже в праздничных трендах – с юмором, креативом и несгибаемым духом! Пограничники – главные герои любого сценария!", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 31 октября на 1 ноября в мире отмечают Хэллоуин – праздник, объединяющий давние традиции и современные развлечения. В Украине этот день все больше приобретает популярность. По случаю Хэллоуина украинцы устраивают костюмированные вечеринки, тематические фотосессии, украшают дома тыквами и т.д.

Ранее Митрополит Православной церкви Украины Епископ Евстратий (Заря) рассказал, можно ли праздновать во время войны.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Хэллоуин праздник видео ГПСУ пограничники
Украинские пограничники уничтожили 2 танка и "Град" оккупантов в Донецкой области
30 октября 2025, 16:29
В Сумской области пограничники уничтожили более 20 российских беспилотников
27 октября 2025, 13:15
В Винницкой области простились с пограничником Вадимом Ужещем, погибшим на Днепропетровщине
24 октября 2025, 09:49
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
"Исчезли" более полутора миллионов: в Одесской области разоблачили хищение средств на закупках для ВСУ
31 октября 2025, 19:40
Оккупанты принудительно депортировали их в РФ: Украине удалось вернуть еще одну группу детей и подростков, среди них - сироты
31 октября 2025, 19:25
В Житомирской области два автомобиля подорвались на минах, есть жертвы
31 октября 2025, 19:12
У Труханова просят Офис президента предоставить указ о прекращении его гражданства
31 октября 2025, 19:03
Во Львове врачи спасли 16-летнюю девушку с редкой опухолью
31 октября 2025, 18:59
Забрал деньги и исчез: в Житомирской области получил приговор псевдопродавец гаджетов
31 октября 2025, 18:55
Бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову избрали меру пресечения
31 октября 2025, 18:29
На Полтавщине мужчина ударил сожительницу во время ссоры: она не выжила
31 октября 2025, 17:25
Переписывалась с дядей из "ДНР": в Днепре судили агентку РФ, которая "сливала" данные ВСУ
31 октября 2025, 16:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Виталий Сыч
Все блоги »