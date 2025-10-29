13:17  29 жовтня
Закликав до насильства над ТЦК: на Чернігівщині судили YouTube-блогера
На Замковій горі в Києві конфлікт між двома перехожими завершився вбивством
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
29 жовтня 2025, 14:40

На Закарпатті 59-річний водій збив пішохода: чоловік загинув на місці

29 жовтня 2025, 14:40
Фото: пресслужба поліції
Поліція розслідує трагічну ДТП, що сталася 28 жовтня у селі Кострина Ужгородського району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За повідомленням правоохоронців, водій наїхав на пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину.

Попередньо встановлено, що 59-річний житель села Люта за кермом автомобіля Volkswagen рухався вулицею Центральна, коли трапилася аварія. Внаслідок зіткнення 61-річний місцевий житель загинув на місці. Поліцейські відзначили, що водій був тверезий.

Місце ДТП у селі Кострина

На місце події прибули співробітники Відділення поліції №2 Ужгородського районного управління та слідчі ГУНП Закарпатської області. Вони оглянули місце події та опитали свідків для встановлення обставин трагедії.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Слідчі продовжують розслідування для з'ясування всіх деталей.

Раніше повідомлялося, у Черкасах сталася ДТП за участю маршрутки та легковика, внаслідок якої є постраждалі. Попередньо встановлено, що 70-річний водій Daewoo не пропустив маршрутний автобус Volvo, що призвело до зіткнення.

розслідування Закарпаття аварія смертельна ДТП пішохід
