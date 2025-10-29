11:33  29 жовтня
29 жовтня 2025, 12:14

На Закарпатті посадовець ТЦК "допомагав" військовим утекти з частини – справа передана до суду

29 жовтня 2025, 12:14
Фото: ДБР
Судитимуть працівника Мукачівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який, за даними слідства, за гроші сприяв ухиленню чоловіків від військової служби

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, передає RegioNews.

Інструктор відділення рекрутингу організовував незаконні втечі як призовників, так і військовослужбовців, що повернулися після самовільного залишення частини.

За матеріалами слідства, чоловік таємно виводив призовників з приміщення ТЦК, допомагаючи уникнути мобілізації. За таку "послугу" він отримував від 3 до 4 тисяч доларів США. Крім того, за винагороду в розмірі 4–5 тисяч доларів він пропонував військовим, яких повернули після СЗЧ, повторно залишити батальйон резерву.

Він організовував втечі військових за гроші

Під час розмов із бійцями посадовець особисто переконував їх у можливості втечі, обіцяв показати безпечний маршрут поза межами патрулів і забезпечити транспорт для виїзду до безпечного місця.

Слідчі встановили, що за цією схемою місце служби залишили щонайменше п'ять військовослужбовців. Самого інструктора затримали у лютому 2025 року під час отримання 10 тисяч доларів США – саме стільки він вимагав за допомогу двом військовим в ухиленні від служби.

Слідчі завершили розслідування справи посадовця ТЦК

Обвинувальний акт передано до суду. Чоловіка обвинувачують у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Якщо вину посадовця буде доведено, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у столичному ТЦК загинув мобілізований Роман Сопін, обставини його смерті викликали широкий резонанс. Тепер з'явилися нові деталі справи – експертиза підтвердила, що фатальну травму чоловік отримав від удару тупим предметом.

Закарпаття ДБР Мукачево ТЦК ухилення від служби хабар суд
