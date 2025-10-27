16:59  27 жовтня
27 жовтня 2025, 14:02

На кордоні з Словаччиною митники вилучили колекцію вінілових платівок вартістю понад 700 тис. грн

27 жовтня 2025, 14:02
Фото: Державна митна служба України
На українсько-словацькому кордоні митники запобігли незаконному ввезенню великої колекції музичних платівок

Про це повідомляє Державна митна служба України, передає RegioNews.

Інцидент стався у пункті пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке", де під час контролю рейсового автобуса "Прага–Синевир" виявили незадекларовані товари.

На кордоні вилучили 450 музичних платівок

У вантажному відсіку та салоні автобуса митники знайшли 450 нових вінілових платівок відомих світових виконавців. Їхня орієнтовна вартість становить близько 15 000 євро або понад 700 тисяч гривень, що значно перевищує дозволену законом суму для ввезення товарів без декларування – до 500 євро на одну особу.

Вартість колекції становить понад 700 тисяч гривень

За факт недекларування оформлено протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Вилучені платівки залишаються на зберіганні у митних органів до завершення розслідування.

Раніше повідомлялося, на українсько-словацькому кордоні митники зупинили автомобіль із прихованими сигаретами. Власниця авто, 43-річна жінка з Ужгорода, намагалася перевезти майже 1,8 тисячі пачок, обравши "зелений коридор" для спрощеного проходження контролю.

27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
