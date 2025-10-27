Фото: Державна митна служба України

Про це повідомляє Державна митна служба України, передає RegioNews.

Інцидент стався у пункті пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке", де під час контролю рейсового автобуса "Прага–Синевир" виявили незадекларовані товари.

На кордоні вилучили 450 музичних платівок

У вантажному відсіку та салоні автобуса митники знайшли 450 нових вінілових платівок відомих світових виконавців. Їхня орієнтовна вартість становить близько 15 000 євро або понад 700 тисяч гривень, що значно перевищує дозволену законом суму для ввезення товарів без декларування – до 500 євро на одну особу.

Вартість колекції становить понад 700 тисяч гривень

За факт недекларування оформлено протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Вилучені платівки залишаються на зберіганні у митних органів до завершення розслідування.

Раніше повідомлялося, на українсько-словацькому кордоні митники зупинили автомобіль із прихованими сигаретами. Власниця авто, 43-річна жінка з Ужгорода, намагалася перевезти майже 1,8 тисячі пачок, обравши "зелений коридор" для спрощеного проходження контролю.