26 октября 2025, 16:34

В Кировоградской области военный автобус столкнулся с пассажирским: подробности ДТП

26 октября 2025, 16:34
Скриншот с видео
В Кировоградской области произошла авария с участием военного и пассажирского автобуса. Появились подробности этого инцидента

Об этом пишет УНН, передает RegioNews.

Отмечается, что 25 октября в 12:45 в селе Подгайцы Кропивницкого района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского рейсового автобуса и автобуса с военными.

Данную информацию подтвердили в территориальном управлении Государственного бюро расследований в Николаевской области.

По данным УНН, военный автобус принадлежит одному из РТЦК и СП.

Авария произошла на перекрестке, где, по предварительной информации, водитель военного автобуса проехал на красный свет светофора.

В результате столкновения пассажиры рейсового автобуса получили травмы разной степени тяжести. Водитель рейсового автобуса и двух пассажиров, среди которых был малолетний ребенок, госпитализирован.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство.

Напомним, в начале сентября военный автомобиль выехал на встречную. В результате столкновения погибли два человека – водитель авто и пассажир, рядовой полиции. Водитель служебного автомобиля получил телесные повреждения. Открыто уголовное производство.

